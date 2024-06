Duas casas de bombas foram religadas nesta terça-feira (28) em Porto Alegre: a 1, que fica Av. Castelo Branco, próximo à Estação Rodoviária, e a 6, que fica na Avenida do Estados e atua na área do Anchieta, incluindo o Aeroporto Salgado Filho. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as estações foram retomadas com o funcionamento de apenas um motor. Agora, das 23 Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebaps), 13 estão em operação.