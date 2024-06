Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Assis Arrojo, afirma que a recomposição emergencial do dique localizado na Vila Nova Brasília, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, deve ser concluída até sexta-feira (31). O trabalho realizado nesta terça-feira (28) é de acesso aos dois pontos que estão com vazante, ou seja, onde existem buracos.