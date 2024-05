Moradores de vários pontos dos bairros Guarujá e Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, ainda sofrem com a cheia do Guaíba nesta sexta-feira (24). Na Avenida Guarujá, a água começa a tomar conta da via a partir do cruzamento com a Rua dos Guenoas. Na comparação com o cenário de três semanas atrás, porém, ela já recuou em direção ao Guaíba.