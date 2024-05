A sexta-feira (24) será de limpeza na região da escola de educação infantil Paraíso dos Baixinhos, na zona sul de Porto Alegre. Situada na Rua Arroio Grande, quase na esquina com a Avenida Otto Niemeyer, a instituição ficou ilhada com o alagamento decorrente da chuva forte do dia anterior. Na calçada, há muita lama e areia deixadas pela água.