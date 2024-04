Com mais de 20 de anos de manobras, a pista de skate da Praça do IAPI se tornou um reduto do esporte em Porto Alegre. Neste sábado (6), em pleno dia de final de Gauchão, uma porção de adeptos das quatro rodinhas preferiram ir até a rua Dr. Eduardo Chartier para conferir o novo obstáculo inaugurado para praticantes de todas as idades que frequentam o lugar.