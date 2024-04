A Lei nº 16.010, de 25 de outubro de 2023, reconheceu Porto Alegre como a capital brasileira do skate. Entre os argumentos para a identificação, a cidade é destacada por ter a maior pista de skate da América Latina, na orla do Guaíba, por ser referência para o esporte e estar na rota de grandes eventos. Sem falar que boa parte de seus parques e praças contam com espaços para seus praticantes, como a Praça do IAPI, a Praça México e a Praça da Matriz. E é por elas que, neste sábado (6), já se inicia uma intensa programação já voltada para a terceira etapa do STU National 2024.