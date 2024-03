A gaúcha Sofia Godoy, 15 anos, foi a grande vencedora da disputa feminina do Park, na segunda etapa do STU National, circuito brasileiro de skate, realizada neste domingo (24), em Criciúma. A vitória veio com um 80.80 obtido na segunda volta, quando ela conseguiu realizar um flip indy, manobra que as outras cinco finalistas não apresentaram.