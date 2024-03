Lucas Rabelo ativou a memória afetiva ao se tornar bicampeão no Street em Criciúma (SC). Neste domingo (24), após repetir o feito do STU National 2022, o skatista de Fortaleza relembrou uma fase difícil e decisiva ainda adolescente, quando deixou sua comunidade para buscar a vida sobre quatro rodinhas em Porto Alegre. Período em que, até pela proximidade, costumava ir com amigos andar nas ruas da cidade catarinense, que mais uma vez lhe trouxe grandes recordações.