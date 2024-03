A Assembleia Geral da Organização Desportiva Sul-americana (Odesur) encerrou, neste sábado (23), uma série de eventos internacionais organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nos últimos três dias, no Rio de Janeiro. Juntamente com o Fórum Sul-americano do Esporte e a Reunião do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade dos Comitês da América Latina, um intenso intercâmbio de ideias e projetos foi colocado em debate com o objetivo de desenvolver cada vez mais o esporte no continente.