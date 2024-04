Os postes de iluminação da Rodovia do Parque, na BR-448, voltaram a funcionar no trecho perto da ponte estaiada. Os equipamentos estavam desativados, pelo menos, desde sábado (13), por causa da chuva, conforme havia informado a CCR Via Sul, empresa que administra a rodovia. A falta de energia era perceptível em postes antes do acesso à ponte, e persistia também por pelo menos mais três quilômetros para quem ia a Canoas.