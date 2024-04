Trechos da Rodovia do Parque (BR-448), importante rodovia de acesso a Porto Alegre, estão sem energia elétrica nos postes de iluminação, prejudicando a visibilidade dos motoristas que trafegam no local à noite. De acordo com a CCR ViaSul, concessionária daquele trecho da via e responsável por sua manutenção, o problema ocorre desde o último fim de semana, principalmente em razão da chuva que caiu ao longo do sábado (13).