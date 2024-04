A pista de skate da Praça México foi entregue revitalizada na tarde desta terça-feira (9), no bairro Jardim Dona Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre. A reabertura da pista ocorre no escopo da programação do STU National 2024 — etapa do circuito brasileiro de skate que acontece na Capital ao longo deste mês. Os trabalhos no espaço se iniciaram em 23 de março.