A comunidade Tekoá Jata'ity (Jataitã), na comunidade do CantaGalo, em Viamão, na Região Metropolitana, está sem coleta regular do lixo desde o início do ano letivo, dia 19 de fevereiro. A prefeitura do município alega que o acesso a localidade é por uma estrada de chão e que os caminhões não conseguem chegar a aldeia.