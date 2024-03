Autêntico, ousado e na batalha desde pequeno. Basta procurar vídeos das performances de Rick Samuel Mendes Duarte, ou apenas MC Xamuel, para entender a proporção que o jovem tomou nas batalhas de rima. Hoje com 18 anos, ele começou a duelar ainda cedo: aos 11. Com os sonhos muito bem definidos, nunca deixou de enfrentar os desafios para alcançar visibilidade na cena. Nas redes sociais, soma mais de três milhões de seguidores e é conhecido como príncipe do freestyle, pelo estilo que leva nas batalhas.