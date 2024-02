Considerado um dos eventos de rock nacional mais importantes do país, o Prime Rock Brasil terá sua edição de estreia em Porto Alegre no dia 18 de maio. Com grandes atrações como Titãs, Capital Inicial e Samuel Rosa, o festival ocorrerá no Parque Harmonia, a partir do meio-dia. A pré-venda de ingressos inicia no dia 7 de março, às 10h, no site da Blueticket.