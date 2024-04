A manhã desta terça-feira (9) representou um momento histórico para a malha viária de Porto Alegre. Após mais de uma década de atraso, a última etapa da obra de duplicação da Avenida Tronco foi liberada para o trânsito (confira as rotas no mapa). O objetivo da duplicação dos 6,5 quilômetros da via é auxiliar a desafogar a chegada e a saída da Zona Sul.