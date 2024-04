A I Feira do Livro do Espaço Bio Germânia, localizado dentro do Parque Germânia, é uma das atrações deste sábado (6) e domingo (7) em Porto Alegre. O evento, que acontece das 9h às 19h e tem entrada gratuita, integra a programação cultural e comunitária do local, que completou um ano de atividades em outubro do ano passado.