Neste final de semana, nos dias 6 e 7 de abril, ocorre a I Feira do Livro do Espaço Bio Germânia, que fica no Parque Germânia, na zona norte de Porto Alegre. O evento integra a programação cultural e comunitária do local, que completou um ano de atividades em outubro do ano passado, com a proposta de receber visitas de escolas e público em geral para ações de conscientização ambiental .