Seis escadas rolantes de estações da Trensurb estão paradas por falhas técnicas ou para reforma. Segundo a empresa, o problema atinge as estações Mercado, Rodoviária, Niterói (Canoas), Sapucaia, Unisinos e Rio do Sinos (São Leopoldo). A Trensurb tem 22 estações, com 50 escadas rolantes, o que indica que 12% estão fora de operação.