A construção do primeiro atacarejo do grupo Zaffari em Porto Alegre, que ocorre na Avenida Wenceslau Escobar, 1286, restringe o trânsito no bairro Tristeza. A Rua Doutor Castro de Menezes está totalmente bloqueada na esquina com a Avenida Wenceslau Escobar. No local, estão sendo realizadas obras de drenagem relativas ao futuro empreendimento.