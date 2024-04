Viamão segue como a cidade da Região Metropolitana em que os moradores menos pagam o Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU). Em 2023, 53% dos viamonenses não quitaram a taxa. No ranking publicado por GZH no ano passado, o município também liderou entre os mesmos 12 que foram consultados pela reportagem. Na outra ponta da lista, Porto Alegre segue com a menor inadimplência – apenas 7,54% não pagaram a conta.