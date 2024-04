Chuva e vento de até 80 km/h atingiram a Região Metropolitana nesta sexta-feira (29), e 60 mil clientes ficaram sem luz devido a desligamentos de alimentadores, segundo a CEEE Equatorial. A chuva começou no final da tarde desta sexta, se deslocando do norte do Estado em direção ao Litoral. Em Cruz Alta, pedras de granizo destelharam casas e o vento forte derrubou árvores.