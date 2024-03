Três árvores caídas no leito do Arroio Sarandi causam apreensão aos moradores da Alameda Cinco, nas imediações do número 50, na Vila Minuano. A via fica às margens do córrego no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Desde a tempestade de 16 de janeiro, a vizinhança aguarda pela remoção dos troncos e galhos e do lixo acumulado no trecho.