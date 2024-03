O prazo para pagamento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024 em Porto Alegre se encerra nesta sexta-feira (8). As guias estão disponíveis para emissão online por meio do WhatsApp no número (51) 3433-0156, no site oficial do IPTU, no aplicativo 156+POA, ou em um dos 20 pontos de atendimento presencial (saiba mais abaixo).