Entre as contas mais lembradas no início do ano, está o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O Diário Gaúcho buscou com as prefeituras da Região Metropolitana de Porto Alegre as datas de pagamento e os possíveis descontos para quem fizer quitar o compromisso em cota única, além de detalhes sobre o parcelamento. Das 12 cidades consultadas pela reportagem, Eldorado do Sul informou que o calendário deve ser divulgado só em abril. As informações para os demais municípios estão nesta reportagem.