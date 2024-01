A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta sexta-feira (12) que, até o momento, já arrecadou R$ 100,19 milhões com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024, 10,6% a mais do que o mesmo período do ano passado. No munícipio, 92 mil guias do tributo já foram pagas.