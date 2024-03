Mentor intelectual de Javier Miliei, o economista argentino Alberto Benegas Lynch será homenageado no Fórum da Liberdade 2024 com o Prêmio Libertas. A homenagem, segundo o evento, é conferida a indivíduos que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito. O Fórum ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre.