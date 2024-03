A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), realizou entre terça-feira (19) e esta quarta-feira (20) o esvaziamento do espelho d'água do Parque da Redenção com o intuito de realizar a limpeza e manutenção do local. O procedimento é realizado periodicamente, mas desta vez algo chamou a atenção: a retirada da água revelou a presença de cágados no ambiente.