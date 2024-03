O Gaúcho Oriental está cercado de verde em Porto Alegre. Não é uma pastagem, lotada de gado gordo. A estátua fica no centro do Parque Farroupilha, em frente ao chafariz, em meio ao gramado e rodeado de árvores. Encostado em tronco de árvore, do alto do pedestal, parece observar os cães correndo, as crianças brincando e os casais namorando.