De Tim Maia a Mamonas Assassinas, o repertório do bloco Samba da Leste sacudiu a orla do Guaíba na tarde desta segunda-feira (12) de Carnaval. Mesmo com tempo feio, repleto de nuvens pesadas que pairavam sobre o céu de Porto Alegre no fim da tarde, centenas de fadas, anjos, diabinhos e unicórnios levaram cor e alegria à Avenida Edvaldo Pereira Paiva.