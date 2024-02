Samba, suor e diversidade: o Carnaval voltou a tomar conta do trecho 1 da orla do Guaíba neste domingo (18). Sob o sol e um calor na casa dos 30ºC, o Circuito Orla da Diversidade recebeu milhares de pessoas na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, entre a Usina do Gasômetro e o Parque Harmonia.