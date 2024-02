Considerada um exemplo de relação entre a iniciativa privada e a gestão pública, a Ecobarreira do Arroio Dilúvio já evitou que mais de 1,1 mil toneladas de lixo acessassem a água do Guaíba. O equipamento foi instalado no afluente em 2016 por meio de um convênio entre a empresa Safeweb e prefeitura de Porto Alegre, constituindo uma prática inovadora para a proteção do meio ambiente sem nenhum custo ao erário.