Crianças acompanhadas de adultos, adultos levando idosos e cachorros vira-latas se esgueirando entre pés que sambavam no asfalto quente da Avenida Macêdonia na tarde deste domingo (4), quando a Restinga recebia seu Carnaval de rua com temperatura de 34°C. Não havia com o que se preocupar: no bairro periférico da zona sul de Porto Alegre, todo mundo se conhece e a folia é comunitária.