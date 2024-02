O fim de semana é de Reinado de Momo em Porto Alegre, mesmo que ainda falte uma semana para o Carnaval. Mais de uma dezena de blocos de rua se apresentam neste sábado (3) no bairro Rubem Berta (zona Norte). No domingo (4) a folia acontecerá, com outros agrupamentos, no bairro Restinga (zona Sul).