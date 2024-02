Diante da onda calor e do baixo nível do Guaíba, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) da Capital publicou um alerta neste sábado (10) para risco de desabastecimento ou baixa pressão de água. A possibilidade do problema no fornecimento se estende até segunda-feira (12). A partir de terça-feira (13), a expectativa é de que o abastecimento se normalize, com a previsão de temperaturas mais amenas.