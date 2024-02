O mundo é conectado, hoje, por pelo menos 570 cabos submarinos que, se fossem dispostos em linha reta, somariam mais de 1,4 milhão de quilômetros — extensão equivalente a três vezes e meia a distância entre a Terra e a Lua. Esse vasto conjunto de filamentos de fibra ótica responsáveis por transportar dados tem uma peculiaridade: nenhum deles aporta no litoral do Rio Grande do Sul. Mas isso pode estar prestes a mudar.