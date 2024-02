No lugar de sapatos de salto alto e fino, pés descalços. Entre as roupas, biquínis e maiôs de diferentes cores e modelos. Maquiagem e acessórios, como brincos, pulseiras e colares davam o toque final à produção. Assim desfilaram as 15 participantes do concurso Rainha das Piscinas Públicas de Porto Alegre, realizado na manhã deste sábado (17). O evento animou frequentadores das unidades recreativas e reuniu torcidas no Centro de Comunidade Vila Restinga (Cecores), na zona sul da Capital.