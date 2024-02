Porto Alegre foi por muito tempo um importante polo industrial, até que as empresas passaram a fechar as portas em busca de espaços maiores e mais baratos em outros pontos do Estado. Agora, investimentos milionários impulsionam uma nova vocação econômica e estimulam a reocupação de espaços urbanos subaproveitados desde que as antigas fábricas deixaram de operar em áreas como o 4º Distrito — centro da nova onda de aportes.