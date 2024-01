Na terça-feira (30), completam-se duas semanas do temporal que atingiu Porto Alegre e outras cidades gaúchas. Entretanto, clientes da operadora Vivo continuam enfrentando problemas de conexão. Como uma das opções para driblar a situação, moradores estão "roteando", ou seja, compartilhando os dados do sinal do celular para o computador. Procurada, a Vivo informou que está buscando um posicionamento sobre os possíveis problemas.