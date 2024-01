Um princípio de incêndio atingiu o apartamento 502 do Edifício Roma, entre as ruas Hilário Ribeiro e 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, durante a noite desta quarta-feira (17). Os moradores do prédio foram evacuados após a chegada de duas equipes da corporação ao local. Ninguém se feriu.