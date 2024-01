A prefeitura de Porto Alegre confirmou que o Esqueletão, como é conhecido o Edifício Galeria XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, será demolido de forma mista, sendo os 10 primeiros níveis por implosão. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (8), no Paço Municipal. O encaminhamento das licenças e as instalações das telas de proteção começam nesta segunda e devem durar 30 dias.