Com a expectativa de entregar as escrituras para 598 famílias em Porto Alegre, a prefeitura e o governo do Estado assinaram nesta sexta-feira (5) um convênio para estruturar os projetos de regularização fundiária das vilas São Pedro, Nova Esperança e Bororó. A iniciativa se soma a cerca de 16 mil processos de regularização de terrenos que já estão em andamento na Capital.