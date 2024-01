Os moradores de Porto Alegre passarão a contar, a partir da próxima quinta-feira (1º), com uma nova Central do Cidadão. De acordo com a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, a reformulação conduzida pelo Consórcio POA Digital, vencedora da licitação no valor R$ 17,7 milhões em contrato, contará com entregas ao longo do ano, mas as mudanças já passarão a ser percebidas de início.