Os moradores do condomínio onde foi registrada uma explosão no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, participaram de nova reunião com representantes da construtora Tenda e do poder público. O encontro ocorreu em um espaço do Instituto de Educação São Francisco, na mesma região onde fica o condomínio. A reunião foi marcada por tentativa de esclarecimento, dúvidas sobre moradias temporárias e momentos de insatisfação com as respostas, principalmente das fornecidas pela construtora.