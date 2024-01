Uma das obras viárias mais importantes do Rio Grande do Sul, iniciada há quase uma década, a nova ponte do Guaíba ainda não foi totalmente concluída. Parcialmente inaugurada em dezembro de 2020, ainda restam quatro alças para serem entregues, mas uma data de conclusão ainda é incerta. Enquanto isso, famílias das vilas Areia e Tio Zeca, que estão no caminho dos trabalhos, na zona norte de Porto Alegre, esperam por realocação para outras moradias e convivem com a falta de perspectiva sobre seus futuros.