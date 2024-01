A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul coletou, nesta segunda-feira (8), os depoimentos de moradores afetados pela explosão em um condomínio do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. A etapa é considerada fundamental pelo órgão para a busca tanto de moradias temporárias aos desalojados quanto de uma eventual responsabilização, no futuro, dos envolvidos no episódio. Um homem morreu em razão dos ferimentos nesta segunda.