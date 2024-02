O primeiro batalhão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre informou, na tarde desta sexta-feira (19), que as buscas pelo motociclista Felipe Peixoto, 29 anos, que desapareceu durante o temporal da noite de terça-feira (16), estão concentradas agora em um riacho dentro de um matagal no bairro Sarandi, na Zona Norte. O local fica entre a Avenida Severo Dullius e a Rua Sérgio Dieterich.