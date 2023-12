Uma coruja-listrada (Strix hylophila) foi acolhida e está sob cuidados do MiniZoo de Canoas, na Região Metropolitana. Ela foi resgatada em Caxias do Sul, na Serra, e encaminhada para o zoológico através da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema), em outubro. A ave é a primeira da espécie a ser incorporada ao recinto.