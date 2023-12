O sol forte e a temperatura de 38°C não impediram o público de prestigiar o evento Cantata de Natal, na manhã deste domingo (17), no Parque Germânia, em Porto Alegre. Organizado pela Associação de Amigos do Jardim Europa (AAJE), em parceria com o Espaço Bio Germânia, a celebração gratuita foi realizada até em torno do meio-dia no local.