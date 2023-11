Com a água do Guaíba recuando nesta quarta-feira (22) no bairro Navegantes, foi possível restabelecer a drenagem do trecho alagado da linha do trem sob a ponte antiga, em Porto Alegre. Mas segundo a Trensurb, mesmo com a retirada da água, não é possível prever quando as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro serão liberadas para circulação dos trens e usuários.